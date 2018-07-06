Укрзализныце выделили кредит на закупку вагонов

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял проект по кредитованию компании Укрзализныця объемом в $150 млн для финансирования программы обновления подвижного состава компании.

Об этом написал член совета директоров ЕБРР Артем Шевалев на своей Facebook- странице.

"Этот кредит (вместе с собственными средствами Укрзализныци - НВ) позволит осуществить программу закупок на сумму $260 млн - это около 6,5 тыс. открытых грузовых вагонов, наиболее востребованных и изношенных в вагонном парке Укрзализныци", - написал он.

По словам Шевалева, кредит предоставлен на рыночных принципах, без государственной гарантии.

"ЕБРР активно будет продолжать политический диалог в рамках реализации этого проекта - предпосылками для начала выборки средств по кредиту является начало работы нового Набсовета Укрзализныци, формальное принятие Плана действий по корпоративному управлению, либерализация вагонного компонента тарифов", - заявил Шевалев.

Все закупки будут осуществляться через тендерную процедуру, в полном соответствии с Правилами публичных закупок ЕБРР, добавил он.

Напомним, что в середине июня 2017 года председатель правления Укрзализныци Войцех Бальчун заявил, что ЕБРР намерен в 3-м квартале объявить тендер на закупку вагонов на сумму $150 млн.

Позже стало известно, что ЕБРР привлек компанию Спецвагон Транслизинг в качестве независимого частного оператора для управления вагонным парком в количестве 2,3 тыс. вагонов, которые были взысканы в качестве залога по кредиту.