Укрзализныце выдали лицензию на распределение электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разрешила Укрзализныце распределять электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-служба компании.

Компания получила лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению электрической энергии. Лицензия вступает в силу 1 января 2019 года.

При этом этим же решением НКРЭКУ аннулированы лицензии Укрзализныци на право передавать электрическую энергию местными (локальными) электросетями и поставлять электроэнергию по регулируемому тарифу.

Законом Украины О рынке электрической энергии обособленно деятельность по распределению электроэнергии от других видов деятельности, в частности производства и поставки электрической энергии. Таким образом, Укрзализныця получила новую лицензию по распределению электрической энергии.