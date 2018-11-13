Укрзализныце выдали лицензию на распределение электроэнергии

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НКРЭКУ разрешила Укрзализныце распределять электроэнергию
Фото: Укрзализныця / Facebook

НКРЭКУ разрешила Укрзализныце распределять электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разрешила Укрзализныце распределять электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-служба компании.

Компания получила лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению электрической энергии. Лицензия вступает в силу 1 января 2019 года.

При этом этим же решением НКРЭКУ аннулированы лицензии Укрзализныци на право передавать электрическую энергию местными (локальными) электросетями и поставлять электроэнергию по регулируемому тарифу.

Законом Украины О рынке электрической энергии обособленно деятельность по распределению электроэнергии от других видов деятельности, в частности производства и поставки электрической энергии. Таким образом, Укрзализныця получила новую лицензию по распределению электрической энергии.

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