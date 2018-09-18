Укрзализныце разблокировали тендеры на закупку топлива

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АМКУ разблокировал формульные тендеры Укрзализныци по закупке дизтоплива
Фото: Pixabay

АМКУ разблокировал формульные тендеры Укрзализныци по закупке дизтоплива

Коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разблокировала пять тендеров на закупку Укрзализныцей 75 тыс. тонн дизельного топлива с применением формульного подхода к пересмотру цены.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что коллегия АМКУ отклонила жалобу компании Дайджест групп, поскольку оспариваемая ими сумма обеспечения тендерного предложения не превышает установленных законом 3% ожидаемой стоимости.

"Стоит обратить внимание, что Дайджест групп уже вторая компания, которая блокирует эти 5 тендеров: раньше торги пыталась обжаловать [компания] Европейский Энергетический Альянс, жалоба которого была оставлена без рассмотрения", – говорится в сообщении.

С середины февраля 2018 года Укрзализныця законтрактовала 120 тыс. тонн дизельного топлива с формульным пересчетом его стоимости, и почти весь объем топлива уже доставлен.

Укрзализныця – один из крупнейших потребителей дизтоплива в Украине. Ежегодно компания покупает его около 350 тыс. тонн.

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