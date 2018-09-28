Укрзализныце и Укравтодору выделили кредит на расширение дорог

Речь идет о проектах малой транспортной инфраструктуры объемом до €20 млн

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение кредитной линии в €50 млн, чтобы помочь Укрзализныце и Укравтодору ликвидировать узкие места в европейских транспортных сетях.

Об этом сообщили в банке, передает Интерфакс-Украина.

Речь идет о проектах малой транспортной инфраструктуры объемом до €20 млн.

Согласно документу, инвестиции предназначены для улучшения взаимодействия в рамках Восточного соседства и обеспечивают существенную поддержку для небольших по размерам, но локально значимых проектов. Предполагается также, что такое финансирование улучшит безопасность дорожного движения.

В документе ЕИБ указывается, что общая стоимость этого рамочного проекта составляет примерно €110 млн, однако другие источники софинансирования не уточняются.