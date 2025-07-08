Укрзализныця представила первый безбарьерный вагон для групп пассажиров на колесных креслах.

Компания завершила модернизацию безбарьерного вагона, полностью адаптированного для путешествий пассажиров на колесных креслах. Он был создан на собственных производственных мощностях в вагонном депо Бахмач. Работы длились три месяца и были полностью выполнены специалистами железной дороги, сообщили в компании.

«Этот вагон — экспериментальный, но важный для системного внедрения безбарьерных решений в железнодорожных перевозках. Он будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов на сайте или приложении Укрзализныци», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что вагон был полностью перестроен — он имеет четыре увеличенные купе, каждое из которых рассчитано на двух пассажиров с инвалидностью и двух сопровождающих. При этом предусмотрено, что если вагон не будет забронирован для спецперевозок, то каждое купе может вмещать до шести пассажиров.

Среди инклюзивных решений в вагоне имеются следующие:

— электроподъемник с возможностью нагрузки до 300 кг;

— увеличена ширина дверей и коридора для свободного передвижения на колесном кресле;

— навигация шрифтом Брайля и контрастная маркировка;

— крупногабаритная уборная с душем, sos-кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями;

— индикатор занятости гардеробной;

— индивидуальные розетки с USB и Type-C;

— места с возможностью регулировки угла наклона спинки;

— отдельное управление освещением в купе и индивидуально возле места пассажира;

— видеонаблюдение в отдельных зонах вагона.

«Перед началом модернизации команда Укрзализныци проводила встречи с организациями, специализирующимися на помощи людям с инвалидностью», — добавили в компании.

