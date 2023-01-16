После 17-летнего перерыва. Укрзализныця отправляет прямой поезд в Румынию 16 января, 18:56 Чистое время в пути от Рахова до румынской Валя-Вишеулуй составляет около 40 минут, без учета таможенных процедур (Фото:Министерство инфраструктуры Украины / Facebook)

С 18 января возобновляется движение пассажирских поездов по участку Рахов — Деловое — Валя-Вишеулуй, соединяющего Украину и Румынию. Этот участок не использовался для железнодорожного сообщения в течение 17 лет.

Теперь поездом можно будет добраться из Раховского района Закарпатья в Румынию. Поезд будет ходить дважды в сутки по следующему расписанию:

Рахов — 06:10, Валя-Вишеулуй — 07:45

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Рахов — 14:10, Валя-Вишеулуй — 15:45

Валя-Вишеулуй — 11:45, Рахов — 12:20

Валя-Вишеулуй — 18:15, Рахов — 18:50

Стоимость билета в вагоне 2-го класса — 129 грн, 1-го класса — 247 грн.

Кроме того, с 18 января назначается поезд Львов-Рахов. Отправление из Львова — 7:00, прибытие в Рахов — 13:20. Таким образом, будет создан пересадочный маршрут Львов — Рахов — Валя-Вишеулуй.

Обратный рейс поезда: Рахов — 14:34, Львов — 20:50.

Как сообщалось, железнодорожное сообщение между Украиной и Румынией было восстановлено благодаря ремонту дорог, который длился с лета 2022 года.