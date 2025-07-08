Теперь без угольного отопления. Укрзализныця закупит вагоны нового поколения

Об этом сообщила компания.

«В 2025 году суммарно будет законтрактовано 100 новых вагонов, включая 5 единиц нового поколения — пилотную партию для будущего масштабирования», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что партия из 5 новых вагонов с современными системами управления потребует меньшего количества обслуживающего персонала, будет иметь практически на 80% больший срок эксплуатации и вмещать больше пассажиров — до 44 в одном купейном вагоне.

«Новые вагоны будут иметь увеличенную ширину кузова и улучшенную планировку, что позволит увеличить длину спального места до 2,2 метров. Вагоны будут оснащены пневмоподвеской, что гарантирует дополнительную плавность хода и уменьшает колебания вагона во время движения», — говорится в сообщении. — «Кроме того, в вагонах будут автоматические раздвижные двери и герметичные межвагонные переходы вровень с полом».

Контроль за системами всех вагонов будет осуществляться из купе начальника поезда.

Также на вагонах этого типа будет осуществлен переход с угольного отопления на полностью электрическое с усовершенствованным индивидуальным управлением температурой в каждом купе.

При этом современная система позволит использовать климат-контроль даже во время длительных остановок поезда, отмечает УЗ,

«Срок эксплуатации этих вагонов — 50 лет, благодаря выполнению кузовов из нержавеющей стали. Это на 20 лет больше, чем для стандартных вагонов Укрзализныци», — говорится в сообщении. — «5 новых пассажирских вагонов будут купейными с возможностью трансформации в вагоны типа СВ. Один вагон будет инклюзивным и будет иметь электрический подъемник, пандус для высокой платформы и увеличенное купе для путешествий пассажиров с инвалидностью на кресле колесном».

Ожидаемая стоимость закупки одного вагона составит 95,6 млн грн.

Срок поставки вагонов — 2,5 года с момента получения производителем предоплаты за производство вагонов.

Как сообщалось, Укрзализныця 6 июня по результатам проведенного тендера подписала контракт с крупнейшим в Украине производителем вагонов Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 95 спальных купейных вагонов на общую сумму 4,475 млрд грн (без НДС).

Укрзализныця в мае пополнила подвижной состав шестью новыми плацкартными вагонами, произведенными Крюковским вагоностроительным заводом.

Укрзализныця 4 декабря 2023 года подписала контракт с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 22 новых пассажирских вагонов на общую сумму 980,45 млн грн (с НДС) до 30 июня 2026 года.

Крюковский вагоностроительный завод производит пассажирские и грузовые вагоны, региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.