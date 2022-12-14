Впервые. Укрзализныця заключила соглашение с французским производителем рельсов 14 декабря, 13:14 Соглашение состоялось при поддержке профильных министерств, правительств и президентов обеих стран (Фото:facebook.com/orchi.lvovsky)

Укрзализныця впервые подписала прямой договор с французским производителем рельсов Saarstahl. Соглашение прошло при поддержке профильных министерств, правительств и президентов обеих стран.

Об этом сообщил член правления компании Орест Логунов.



«Доверие европейских (таких, как Saarstahl) и глобальных производителей (таких, как ExonMobil) обеспечиваем прозрачными прямыми контрактами, большими объемами закупок, выполнением обязательств несмотря на военные риски», — рассказал Логунов.

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В году с правительством Франции по поставкам рельсов для Укрзализныци производства Saarstahl на сумму до 37,6 млн евро было заключено в Париже накануне.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг Укрзализныци с CCC- в СС в связи с предложением компании держателям своих еврооблигаций с погашением в 2024 и 2026 годах отсрочить все платежи по ним на 24 месяца.

