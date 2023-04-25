Поехали. Укрзализныця возобновила транзит зерна через Польшу 25 апреля, 08:48 Грузовой вагон Укрзализныци (Фото:Артем Ильин / NV)

Укрзализныця возобновила перевозки украинской сельхозпродукции на экспорт для транзита через территорию Польши, приостановленные с 15 апреля.

Соответствующие отгрузки разрешены для наземного транзита и для транзита до морских портов Гданськ, Гдыня, Свиноуйсьце и Шецин, сообщает Интерфакс-Украина.

Сообщение об отмене ограничений на такие перевозки УЗ получила от польского перевозчика PKP Cargo 21 апреля.

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Этому предшествовало распоряжение в отношении транзитных грузов из Украины министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды.

В Укрзализныце заявили, что приветствуют решение об отмене ограничений на перемещение сельхозгрузов из Украины по территории Польши и проводит постоянную оперативную работу совместно с грузоотправителями для синхронизации перевозок и уменьшения очередей на приграничных переходах.

При этом вопрос в отношении 3 тыс. вагонов с украинской сельхозпродукцией, которые были загружены и приняты к перевозке до введения конвенционного запрета польскими перевозчиками, остается нерешенным.

Также сообщается, что Польша расширит число портов для транзита украинской сельхозпродукции за счет Колобжега.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пока не достигла договоренностей со странами ЕС по импорту украинского зерна.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, разрешившая только транзит.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.

18 апреля Минагрополитики сообщило, что Украина и Польша договорились возобновить транзит украинского зерна.

19 апреля Венгрия заявила, что запретила импорт в страну 25 видов сельхозтоваров из Украины, но разрешила их транзит на особых условиях.

Также сообщалось, что Румыния не будет ограничивать транзит украинского зерна через порты.