Впервые в истории. Укрзализныця запустила скоростное сообщение с Черкассами

16 января, 11:02
Поделиться:
Скоростной поезд Hyundai Rotem (Фото:intercity.uz.gov.ua)

Скоростной поезд Hyundai Rotem (Фото:intercity.uz.gov.ua)

Укрзализныця впервые запустила скоростное железнодорожное сообщение между Киевом и Черкассами, назначив поезд Интерсити+ № 730/729.

«В прошлом году здесь был завершен долгожданный проект по электрификации, который позволяет пустить в Черкасской области комфортный и модерновый Hyundai Rotem», — заявили в компании.

Видео дня

Из Киева поезд будет отправляться с 20 января ежедневно, кроме вторников, в 17:50 и прибывать в Черкассы в 21:07.

Обратно, из Черкасс, поезд будет отправляться с 21 января ежедневно, кроме среды, в 6:33 и прибывать в Киев в 9:39.

Билеты доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов. Стоимость проезда составляет от 149 грн во 2-м классе и от 249 грн — в 1-м.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця запустила программу лояльности для пассажиров.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Укрзализныця Hyundai Rotem Черкассы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X