Впервые в истории. Укрзализныця запустила скоростное сообщение с Черкассами 16 января, 11:02 Скоростной поезд Hyundai Rotem (Фото:intercity.uz.gov.ua)

Укрзализныця впервые запустила скоростное железнодорожное сообщение между Киевом и Черкассами, назначив поезд Интерсити+ № 730/729.

«В прошлом году здесь был завершен долгожданный проект по электрификации, который позволяет пустить в Черкасской области комфортный и модерновый Hyundai Rotem», — заявили в компании.

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Из Киева поезд будет отправляться с 20 января ежедневно, кроме вторников, в 17:50 и прибывать в Черкассы в 21:07.

Обратно, из Черкасс, поезд будет отправляться с 21 января ежедневно, кроме среды, в 6:33 и прибывать в Киев в 9:39.

Билеты доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов. Стоимость проезда составляет от 149 грн во 2-м классе и от 249 грн — в 1-м.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця запустила программу лояльности для пассажиров.