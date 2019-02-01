Укрзализныця в этом году запустит поезда в Берлин и Кошице Сегодня, 11:21 637 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця - Ukrzaliznytsia Укрзализныця запустит поезда в Берлин и Кошице Укрзализныця - Ukrzaliznytsia

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 2019 году Укрзализныця запустит поезда в столицу Германии Берлин и словацкого города Кошице.

Об этом сообщает Громадське.



В свою очередь глава Укрзализныци Евгений Кравцов добавил, что в 2019 году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, остальные - "существенно отреставрированными".

Кроме того, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве.