Укрзализныця в этом году запустит поезда в Берлин и Кошице
Сегодня, 11:21
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 2019 году Укрзализныця запустит поезда в столицу Германии Берлин и словацкого города Кошице.
Об этом сообщает Громадське.
В свою очередь глава Укрзализныци Евгений Кравцов добавил, что в 2019 году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, остальные - "существенно отреставрированными".
Кроме того, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве.