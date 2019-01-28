Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов к 8 марта
Вчера, 14:38
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Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на время увеличенных выходных, связанных с 8 марта.
Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, на указанный период был назначен еще один дополнительный поезд № 281/282 Днепр - Киев и увеличено количество ранее назначенных рейсов.
Всего на даты с 6 по 10 марта уже назначены семь дополнительных поездов.
Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться, пообещали в компании.
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