Поезда, автобусы, такси. Как в Украине будет работать транспорт в случае нового блекаута 8 декабря, 08:40 Как будет работать транспорт во время очередного блекаута (Фото:Коллаж Александр Шевченко / НВ)

Во время длительного блэкаута у украинцев будет ограниченный доступ к цифровым сервисам. Как это отразится на работе железной дороги, автобусов, такси и другого общественного транспорта.



Если в Украине не будет света несколько дней, АЗС, банки и магазины будут работать в ограниченном формате. Еще большие сложности могут возникнуть с получением услуг, которые тесно связаны с мобильной связью и интернетом. Посредством сети и мобильных приложений украинцы уже давно ищут удобные рейсы, покупают билеты на автобус и поезд, вызывают такси. Наличие связи становится критическим фактором для перемещения по стране.

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НВ Бизнес узнал, как будут работать во время возможного долгого блэкаута Укрзализныця, междугородные автобусы, онлайн-такси и столичный общественный транспорт.



Бесплатные автобусы и укрытия в метро

«Мы все надеемся, что худшего сценария развития событий не будет. Но должны быть готовы к разным вариантам, поскольку враг коварен и безжалостен», — написал в своем телеграм-канале киевский городской голова Виталий Кличко. Но есть хорошая новость. По его словам, в случае полного отсутствия электроснабжения в столице на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. «Проезд будет бесплатным», — подчеркнул глава Киева.

Все автобусные парки столицы, по его словам, обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы.

Движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения, будет приостановлено. 45 подземных станций будут работать как пункты временного пребывания и как укрытие. Вход на станции будет бесплатным, но при наличии документа, удостоверяющего личность.

Обратно в железнодорожные кассы

«28 июня мы запустили процедуру подготовки компании к зиме. Где-то на середину июля поняли, что базовым сценарием будет попытка российских войск отключить нам электроэнергию и теплоснабжение», — рассказал НВ Бизнес Александр Камышин, глава правления АО «Укрзализныця» (УЗ).

Чтобы пройти зиму без централизованных поставок электроэнергии и тепла, в компании разработали ряд мероприятий. От уменьшения площадей производственных помещений, обогреваемых централизованным теплоснабжением, до резервирования всех вокзалов генераторами. «Мы своими силами и при поддержке партнеров заранее снабдили себя генераторами, буржуйками и дровами. На сегодняшний день у нас есть готовых 9200 буржуек и 15 тыс. кубов дров», — рассказывает Камышин.

Смогут ли пассажиры купить билеты онлайн?

«Во время предыдущего блэкаута у нас ни на минуту не остановилась ни одна из IT-систем и сервисов», — говорит глава правления УЗ. В случае исчезновения связи на стороне клиента он советует идти на железнодорожный вокзал, где практически гарантированно будет свет и связь, будут работать кассы. «Если потребуется — увеличим количество касс и кассиров. Пока мы видим, что существующих каналов продаж достаточно во всех городах Украины», — уверяет Камышин.

В разговоре с НВ Бизнес он гарантировал, что все поезда, на которые проданы билеты, будут в расписании и не будут стартовать раньше времени, указанного в билете.

Ключевая задача для Укрзализныци в условиях блэкаута — не отменить ни один поезд дальнего следования, хотя их движение может замедляться. В ходе обстрелов энергетической инфраструктуры, которые россияне совершили в ноябре, было обесточено более половины железнодорожных участков. Тогда самая большая задержка составила 16 часов — это был поезд Краматорск-Киев. «Пассажиры должны понять, что поезд может задерживаться, может быть менее удобно, потому что в скоростных электропоездах электрическое отопление вагонов. Но все уезжают», — объясняет Камышин.

Кассы центрального автовокзала в Киеве / Фото: О.Мовчан via Facebook

Направляйтесь на автовокзалы

«Мы будем работать так, как это делали в начале войны. Если будут какие-то ограничения со стороны государственных органов, мы будем соблюдать эти рекомендации», — рассказал НВ Бизнес Михал Леман, директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии. Если у пассажира не будет интернет связи, билеты можно будет купить за наличные деньги на большинстве главных автовокзалов, где останавливаются автобусы FlixBus.

График движения и отправки автобусов останется без заметных изменений, говорит топ-менеджер FlixBus. Если же они состоятся, пассажиры, купившие билет, получат информацию об этом через тот канал, по которому купили билет — sms, email, push-сообщение в мобильном приложении. Самая свежая информация о расписании будет отображаться на сайте, а также поступать в агентства-партнеры и на автовокзалы. Скорректированное расписание будет доступно у кассиров.

Тщательное планирование

«Мы не планируем прекращать работу в украинских городах даже в случае длительного отключения электроэнергии», — уверяет НВ Бизнес Екатерина Нетименко, генеральная директор Uber в Украине.

Но прежде всего Uber является онлайн-платформой. Поэтому все основные процессы, позволяющие водителям и пассажирам находить друг друга для поездки, требуют Интернета. В случае, если пользовательский смартфон не имеет доступа к мобильной связи или Wi-Fi, есть возможность заказать авто через десктопную версию платформы или бронировать поездку заранее — до 30 дней заранее.

В компании признаются, что в случае проблем с доступом к интернету, наличные деньги будут самым простым вариантом. «Но это не исключает возможность безналичной оплаты», — говорит Нетименко. Например, если при заказе пользователь выбирает оплату картой, после короткой верификации сервис блокирует соответствующую сумму средств на ней. После завершения поездки сервис списывает заблокированные деньги с указанной карты. Кроме того, существует функция предоплаты предстоящих поездок Uber Cash, позволяющая заранее пополнить аккаунт пользователя и оплачивать с него поездки.

Uber не имеет требований относительно минимального количества поездок, часов или дней, которые водители должны работать с платформой. Поэтому у них тоже не возникнет сложностей в случае длительного перерыва в работе с платформой.