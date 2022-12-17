Движение постепенно стабилизируется. Укрзализныця предупредила о задержке более 40 рейсов 17 декабря, 13:30 УЗ предупредила о задержке ряда пассажирских поездов (Фото:Укрзализныця/Telegram)

Укрзализныця восстановила энергоснабжение на всех главных участках, однако 24 рейсов следуют с задержками свыше часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

По состоянию на 10:00 наибольшие задержки сейчас наблюдаются на следующих рейсах:

№ 37/38 Запорожье — Киев ( +6 ч 21 мин);

+6 ч 21 мин); № 91/92 Харьков — Одесса ( +6 часов);

+6 часов); № 191/192 Краматорск — Одесса ( +6 год);

+6 год); №¾ Запорожье — Ужгород ( +5 ч 37 мин);

+5 ч 37 мин); № 31/32 Запорожье — Перемышль ( +4 год);

+4 год); № 131/132 Днепр — Львов ( +3 ч 43 мин);

+3 ч 43 мин); № 37/38 Киев — Запорожье ( +3 ч 10 мин);

+3 ч 10 мин); № 715/716 Перемышль — Киев ( +3 ч 08 мин);

+3 ч 08 мин); №½ Харьков — Ивано-Франковск ( +3 ч 03 мин);

+3 ч 03 мин); № 65/66 Умань — Харьков ( +2 ч 26 мин);

+2 ч 26 мин); № 119/120 Запорожье — Львов ( +2 ч 20 мин);

+2 ч 20 мин); № 275/276 Киев — Запорожье ( +1 год 40 мин);

+1 год 40 мин); № 45/46 Харьков — Ужгород ( +1 ч 36 мин);

+1 ч 36 мин); № 32519/32520 Вена — Киев ( +1 ч 32 мин);

+1 ч 32 мин); № 85/86 Запорожье — Львов ( +1 ч 24 мин);

+1 ч 24 мин); № 749/750 Ужгород — Киев ( +1 ч 21 мин);

+1 ч 21 мин); № 23/24 Киев — Хелм ( +1 ч 10 мин);

+1 ч 10 мин); № 93/94 Харьков — Хелм ( +1 ч 09 мин);

+1 ч 09 мин); № 87/88 Запорожье — Ковель ( +1 ч 09 мин);

+1 ч 09 мин); №¾ Ужгород — Запорожье ( +1 ч 06 мин);

+1 ч 06 мин); № 5/6 Рахов — Запорожье ( +1 ч 03 мин);

+1 ч 03 мин); № 41/42 Днепр — Трускавец ( +55 мин);

+55 мин); № 53/54 Одесса — Днепр ( +53 мин);

+53 мин); № 129/130 Кременчуг — Ворохта ( +45 мин);

+45 мин); № 149/150 Полтава — Черновцы ( +45 мин);

+45 мин); № 21/22 Харьков — Трускавец ( +42 мин);

+42 мин); № 119/120 Львов — Запорожье ( +33 мин);

+33 мин); № 31/32 Перемышль — Запорожье ( +33 мин);

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«Учитывая отставание поездов от графика и для удобства пассажиров, на маршрутах № 712 Киев — Краматорск и № 732 Киев — Днепр скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами», — говорится в сообщении.

16 декабря сообщалось, что из-за атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 12 рейсов Укрзализныци двигались с задержками более часа, восемь рейсов задерживались в пределах часа. 26 поездов продолжали двигаться по графику.