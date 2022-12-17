Движение постепенно стабилизируется. Укрзализныця предупредила о задержке более 40 рейсов
УЗ предупредила о задержке ряда пассажирских поездов (Фото:Укрзализныця/Telegram)
Укрзализныця восстановила энергоснабжение на всех главных участках, однако 24 рейсов следуют с задержками свыше часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
По состоянию на 10:00 наибольшие задержки сейчас наблюдаются на следующих рейсах:
- № 37/38 Запорожье — Киев (+6 ч 21 мин);
- № 91/92 Харьков — Одесса (+6 часов);
- № 191/192 Краматорск — Одесса (+6 год);
- №¾ Запорожье — Ужгород (+5 ч 37 мин);
- № 31/32 Запорожье — Перемышль (+4 год);
- № 131/132 Днепр — Львов (+3 ч 43 мин);
- № 37/38 Киев — Запорожье (+3 ч 10 мин);
- № 715/716 Перемышль — Киев (+3 ч 08 мин);
- №½ Харьков — Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин);
- № 65/66 Умань — Харьков (+2 ч 26 мин);
- № 119/120 Запорожье — Львов (+2 ч 20 мин);
- № 275/276 Киев — Запорожье (+1 год 40 мин);
- № 45/46 Харьков — Ужгород (+1 ч 36 мин);
- № 32519/32520 Вена — Киев (+1 ч 32 мин);
- № 85/86 Запорожье — Львов (+1 ч 24 мин);
- № 749/750 Ужгород — Киев (+1 ч 21 мин);
- № 23/24 Киев — Хелм (+1 ч 10 мин);
- № 93/94 Харьков — Хелм (+1 ч 09 мин);
- № 87/88 Запорожье — Ковель (+1 ч 09 мин);
- №¾ Ужгород — Запорожье (+1 ч 06 мин);
- № 5/6 Рахов — Запорожье (+1 ч 03 мин);
- № 41/42 Днепр — Трускавец (+55 мин);
- № 53/54 Одесса — Днепр (+53 мин);
- № 129/130 Кременчуг — Ворохта (+45 мин);
- № 149/150 Полтава — Черновцы (+45 мин);
- № 21/22 Харьков — Трускавец (+42 мин);
- № 119/120 Львов — Запорожье (+33 мин);
- № 31/32 Перемышль — Запорожье (+33 мин);
«Учитывая отставание поездов от графика и для удобства пассажиров, на маршрутах № 712 Киев — Краматорск и № 732 Киев — Днепр скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами», — говорится в сообщении.
16 декабря сообщалось, что из-за атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 12 рейсов Укрзализныци двигались с задержками более часа, восемь рейсов задерживались в пределах часа. 26 поездов продолжали двигаться по графику.