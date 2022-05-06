Осторожно, деньги могут зависнуть. Укрзализныця прекратила продажу билетов через партнерские сервисы
Укрзализныця временно прекратила продажу билетов через партнерские серисы (Фото:Gleb Garanich / Reuters)
Укрзализныця из соображений безопасности временно ограничила продажи железнодорожных билетов через партнерские сервисы ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua и др.
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На данный момент электронные проездные документы можно оформить только через официальный сайт Укрзализныци — booking.uz.gov.ua, сообщили в компании.
Кроме того, билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах компании.
«Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы Укрзализныци и гарантировать бесперебойность их работы», — сообщили в компании.
В УЗ также добавили, что, если при покупке билета онлайн-система зависнет, деньги будут возвращены через 3−10 банковских дней, в зависимости от банка.
Ранее в УЗ уже сообщали о российских кибератаках на сервисы компании.
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