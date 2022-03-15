Из-за комендантского часа в Киеве. Укрзализныця изменит график движения пассажирских поездов

15 марта, 18:10
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Из-за комендантского часа в Киеве изменят график движения пассажирских поездов (Фото:Укрзализныця)

Из-за комендантского часа в Киеве изменят график движения пассажирских поездов (Фото:Укрзализныця)

Из-за введения в Киеве комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта будут внесены изменения в график движения пассажирских поездов.

Как сообщили в Укрзализныце, в период действия комендантского часа вход на вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее, до комендантского часа.

«Выход с вокзала может быть ограничен полицией по соображениям безопасности», — предупредили в Укрзализныце.

УЗ просит учитывать все вышеизложенное при планировании путешествия и следить за возможными изменениями в расписании.

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Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Укрзализныця Комендантский час Эвакуация Вокзал Железная дорога

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