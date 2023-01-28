«Света — решаю билеты». УЗ из-за активности перекупщиков изменила схему продажи проездных документов 28 января, 18:39 Поезд Укрзализныци (Фото:Укрзализныця/Telegram)

Укрзализныця изменила правила продажи билетов, чтобы исключить их перепродажу на наиболее ажиотажные международные рейсы, в частности, № 67/68 Киев — Варшава — Киев. Так, с ноября 2022 года продажа билетов на это направление переведена исключительно в онлайн-каналы, ограничено количество для покупки.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Продажу этих билетов перевели в онлайн, чтобы за 20 дней до рейса все имели равные возможности купить билет.

Однако перекупщики перестроили алгоритмы своих действий на «онлайн-рельсы» и приступили к охоте на билеты с возвратов. Укрзализныця провела ряд контрольных закупок по объявлениям в Сети, где за «комиссию» предлагали найти билеты на Варшаву, и установила сотрудников, которые были участниками этого процесса.

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«„Света — решаю билеты“ (наша уже теперь экс-сотрудница), „Виталик — билеты на поезд“, и не надейтесь, что-то снова „порешать“. Ваше время истекло. Наши пассажиры ожидают четкости и прозрачности от нас, поэтому никаким „рыбкам-прилипалам“ не место рядом с Укрзализныцей», — говорится в сообщении.

Все билеты, которые будут возвращаться на конкретную дату, будут вводиться в систему за один день до даты поездки, между 08:00 и 09:00.

То есть общая продажа билетов будет стартовать за 20 дней до рейса, а возвращенные билеты будут выставлять на продажу за день до отправления.

«Если вы не успели приобрести билет за 20 дней, теперь не нужно за ними охотиться или обращаться к перекупщикам — можно для срочных дел найти все возвращенные билеты в этот четкий временной промежуток. А билеты, которые будут сдаваться дент в день, будут возвращаться в систему не позже, чем через 30 минут после сдачи», — добавили в компании.