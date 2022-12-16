Обесточивание. Из-за ракетных обстрелов задерживаются 20 поездов — список, ориентировочное время прибытия 16 декабря, 12:36 Подземный переход на Киевском вокзале во время ракетных обстрелов 16 декабря (Фото:Укрзализныця / Telegram)

Из-за атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 12 рейсов Укрзализныци двигаются с задержками более часа, 8 рейсов задерживаются в пределах часа. 26 поездов продолжают двигаться по графику (ОБНОВЛЕНО В 12:30).

Об этом сообщает Telegram-канал УЗ, подчеркивая, что ни один поезд дальнего сообщения не отменен.

Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:

№ 3 /4 Ужгород — Запорожье (задержка 2 часа 54 мин);

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№ 725/726 Харьков — Киев (задержка 2 ч 37 мин);

№ 781/782 Черкассы — Киев (задержка 2 ч 36 мин);

№ 21/22 Трускавец — Харьков (задержка 2 ч 26 мин);

№ 707/708 Киев — Чернигов (задержка 2 ч 22 мин);

№ 111/112 Киев — Изюм (задержка 2 ч 10 мин);

№ 41/42 Трускавец — Днепр (задержка 2 ч 8 мин);

№ 45/46 Ужгород — Харьков (задержка 1 ч 58 мин);

№ 119/120 Львов — Запорожье (задержка 1 ч 45 мин);

№ 131/132 Днепр — Львов (задержка 1 ч 42 мин);

№ 755/756 Киев — Луцк (задержка 1 ч 21 мин).

«Ситуация на вокзалах страны контролируемая. Энергопитание вокзалов Харькова и Днепра осуществляется с помощью генераторов. Пассажиры на вокзале Днепра ожидают отбоя тревоги в бомбоубежищах и угощаются горячим чаем. На вокзале Харькова в настоящее время пассажиры почти отсутствуют. Ближайший рейс в Ужгород — в 13:43», — сообщили в УЗ.

По Одесской, Приднепровской, Южной железных дорогах пригородные поезда, которые уже в пути, будут дальше следовать под тепловозами с опозданием до 2 часов.

Киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких участках.



В Укрзализныце напомнили, что пассажиры, пропустившие свой рейс из-за тревоги, смогут доехать следующим поездом по тому же билету.