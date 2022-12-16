Ни один поезд не отменили. Из-за обстрелов обесточены железнодорожные участки в четырех областях — УЗ 16 декабря, 10:00 Укрзализныця (Фото:Артем Ильин / НВ)

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры обесточен ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram-канале.

«Пока пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами. Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах Укрзализныци и вокзалах», — говорится в сообщении.

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Посадка и высадка пассажиров на станциях идет через подземные переходы.

Укрзализныця также сообщила о краткосрочном обесточивании на Дарницком вокзале в Киеве, указывая, что поезда едут, но будет несколько минут задержки в обоих направлениях. «Снова обстрелы, снова отключение электроснабжения, снова переходим на План Б. Ни одного поезда дальнего следования не отменяем. Да, будут задержки, но всех довезем», — добавил глава правления УЗ Александр Камышин.