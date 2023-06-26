«Мелитопольская дирекция перешла вся». Глава Укрзализныци рассказал о предателях и партизанах в компании 26 июня, 16:14 Укрзализныця (Фото:Артем Ильин / NV)

После начала полномасштабного вторжения России в Украину мелитопольская дирекция Укрзализныци полностью перешла на сторону врага.

Об этом в интервью NV Бізнес рассказал Евгений Лященко, глава правления компании. Отвечая на вопрос, есть ли вопиющие примеры, когда менеджеры УЗ переходили сотрудничать с оккупантами, он сказал: «К сожалению. Та же мелитопольская дирекция».

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Отвечая на уточняющий вопрос, были ли попытки с общаться с этими людьми, вытащить их, Лященко сказал: «Это уже вопрос к Службе безопасности, это их парафия».

«Мы часто говорим, что Укрзализныця — это Украина в миниатюре, поэтому у нас есть разные истории. Есть неприятные, но все же гораздо больше примеров настоящего мужества и стойкости. Среди них есть и такие: в первые месяцы полномасштабной войны железнодорожники в Херсонской, Запорожской областях партизанили, передавали информацию, рисковали своим здоровьем и жизнью», — рассказал глава правления УЗ.

Полную версию интервью с Евгением Лященко читайте здесь.