Черный день в истории Укрзализныци. 24 ноября только треть поездов курсировала по графику — Камышин 25 ноября, 16:56 Укрзализныця пережила один из худших дней в истории компании (Фото:Артем Ильин / НВ)

Блэкаут в энергосистеме Украины, вызванный российским ракетным обстрелом 23 ноября, привел к большим задержкам в движении пассажирских поездов: показатель соблюдения графика упал до 37%.

Об этом в Twitter сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

«Вчера (24 ноября, — ред.) был худший день для нас по своевременности: всего 37% поездов прибыло по графику. Я сожалею и приношу извинения всем людям, которые пострадали от наших задержек», — написал он.

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«Но мы не отменили ни одного поезда, и все наши пассажиры благополучно прибыли», — добавил Камышин.

Как сообщает Интерфакс-Украина, по предоставленным главой УЗ данным, из 101 поезда 24 октября с опозданием отправились 46 (в том числе 25 — больше часа со средней задержкой 4 часа 40 минут), а прибыли с задержкой 64 (в том числе больше часа — 56 со средней задержкой 4 часа 26 минут).

Больше всего задержался поезд Краматорск-Киев — почти на 16 часов.

Камышин подчеркнул, что Укрзализныця сделала все возможное, чтобы максимально облегчить условия для пассажиров, в частности, в поездах Интерсити, которые без питания от электросети не обогреваются, были розданы теплые одеяла пассажирам, в некоторых поездах и на ключевых вокзалах пассажиров кормили сэндвичами и горячим супом от партнеров из World Central Kitchen.

«Нужно жить вперед. За выходные разгребемся и выйдем на график», — заявил Камышин.

По состоянию на 12:30 пятницы, 25 ноября, более часа задерживались 14 поездов, наибольшую задержку — на 9 часов — имели два поезда: № 62 Одесса — Харьков и № 149 Полтава — Черновцы.

Компания указала, что количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются к регулярным. Помимо того возобновляют движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего сообщения со спальными вагонами: № 724 Киев — Харьков и № 731 Днепр — Киев с 25 ноября, а № 722 Киев — Харьков, № 712 Киев — Краматорск и № 732 Киев — Днепр — с 26 ноября.