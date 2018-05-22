Укрзализныця назвала стоимость билетов на скоростную электричку до Борисполя

Билет на Воздушный экспресс будет стоить, как на автобус

Стоимость проезда на скоростной поезд по маршруту Киев-аэропорт Борисполь составит до 80 гривень.

Об этом сообщил и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов, передают Українські новини.

"Стоимость проезда составит до 80 грн", - сказал он.

Такую цену билетов он пояснил тем, что УЗ своми конкурентами на этом маршруте считает автобусы и такси.

Кравцов добавил, что на начальных этапах по указанному маршруту будут курсировать 26 пар поездов.

Напомним, что в феврале 2018 года правительство Украины пообещало завершить строительство скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь в декабре этого года.

В марте 2018 года, Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли на территории Борисполя для строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь.

В конце марта, компания объявила два тендера на строительство железнодорожной ветки до аэропорта Борисполь общей стоимостью 129,6 млн грн.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала Киев-Пассажирский, через станцию ​​Выдубичи до терминала D аэропорта Борисполь. Расчетное время в пути - 35 минут.