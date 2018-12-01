Укртрансгазу разрешили взыскать с ОПЗ многомиллионный долг Сегодня, 12:52 2 Цей матеріал також доступний українською Решение вступило в законную силу 16 ноября

Хозяйственный суд Одесской области издал приказ о принудительном взыскании с Одесского припортового завода (ОПЗ) в пользу компании Укртрансгаз 440 млн грн.

Об этом пишет Экономическая Правда, которая располагает копией соответствующего приказа.

Так, суд поручил взыскать с ОПЗ 434 млн грн задолженности, 5,1 млн грн пени, 450 тыс. грн процентов и 206 тыс. грн судебного сбора.

Решение вступило в законную силу 16 ноября.

Также отмечается, что накануне первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей Facebook- странице обнародовал письма-обращения к НАК Нафтогаз Украины и Укртрансгазу в которых отмечалось, что суд снял арест с карбамида, который находится на складах завода и принадлежит скандальной компании ВЭК.

Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Указанная компания работала на ОПЗ по давальческой схеме. Генеральная прокуратура подозревает ее в соучастии в хищении газа на сумму более 500 млн грн, который в 2017-2018 годах принадлежал Укртрансгазу.

"В связи с недавней историей с компанией ВЭК и попыткой возложить вину на наш завод прошу обратить внимание, что в настоящее время на заводе находится карбамид, который не принадлежит ОПЗ но по нашему мнению имеет прямое отношение к процессу закрытия задолженности перед Укртрансгазом, - написал Щуриков.

Одесский припортовый завод - крупнейшее химическое предприятие Украины, второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

В 2017 году ОПЗ, согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократил убыток в 2,6 раза, или почти на 2,4 млн грн - почти 1,5 млн грн в сравнении с 2016 годом.