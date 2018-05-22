Укртрансгаз сменил форму собственности на частную

Решение никак не связано с намерениями о приватизации ГТС

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины Укртрансгаз сменил форму собственности с публичной на частную.

Соответствующее решение было принято на собрании акционеров Укртрансгаза, передает ЭП.

"Вр.и.о. президента Укртрансгаза обеспечить государственную регистрацию новой редакции устава компании в недельный срок с момента принятия решения", - говорится в решении.

Кроме того, издание пишет, что решение об изменении типа собственности Укртрансгаза никак не связано с намерениями о его приватизации. Оно было принято для избежания вывода части акций Укртрансгаза в фрифлоат.

Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.