Алексей Чернышев: Укртрансгаз стал вторым в Европе оператором газохранилищ, успешно прошедшим сертификацию в соответствии с новыми правилами ЕС 7 апреля, 15:46 Новости компаний freepik

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла окончательное решение о сертификации компании Группы Нафтогаз — АО «Укртрансгаз» — согласно европейским правилам безопасности поставок газа.

Укртрансгаз стал вторым в Европе оператором газохранилищ, успешно прошедшим сертификацию и подтвердившим свое право осуществлять деятельность по хранению газа в соответствии с обновленными правилами в Евросоюзе и Энергетическом Сообществе.

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«Это стратегически важное решение для Оператора газохранилищ — Укртрансгаза. Фактически его сертификация — еще один шаг к усилению энергетической стойкости как Украины, так и ЕС. Я искренне благодарен всем, кто принял участие в этом процессе от регистрации и голосования законопроекта в Верховной Раде до принятия Регулятором окончательного решения о сертификации. Также я очень благодарен специалистам Укртрансгаза, чей самоотверженный труд сделал сертификацию возможной», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Алексей Чернышев, глава Группы Нафтогаз / Фото: НАК Нафтогаз Украины

Сертификация Укртрансгаза дает право в случае необходимости привлекать украинские газохранилища для реализации мер по энергетической безопасности в Европе, предусмотренных Регламентом ЕС по безопасности газоснабжения. В частности, речь идет о хранении запасов газа иностранных клиентов, а также запасов стран, в которых нет газохранилищ или объемов газа, совместно закупаемых странами на случай кризисных ситуаций.

«Таким образом сертификация позволит нам развивать новые партнерства и, соответственно, вносить свой вклад в усиление энергетической безопасности Украины и ЕС «, — добавил и.о. генерального директора АО «Укртрансгаз» Роман Малютин.

Напомним, что процедура обязательной сертификации операторов газохранилищ была введена в ЕС с 1 июля 2022 года. Ее основная цель — противодействие использованию россией подконтрольных ей газохранилищ на территории Европы для шантажа других стран. Кроме того, она должна предотвратить повторение случаев, когда объемы газа в газохранилищах были недостаточными для надлежащего прохождения осенне-зимнего периода.