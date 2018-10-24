Укртелеком выиграл у госбанка дело на 1,1 млрд грн

Верховный суд отклонил основные требования государственного Укрэксимбанка к Укртелекому, постановив взыскать с него в пользу банка 795,3 тыс. грн пени и 85,1 тыс. грн - 3% годовых.
Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Суд удовлетворил кассационную жалобу банка частично, жалобу Укртелекома оставил без удовлетворения.
Такое решение Верховный суд мотивировал невозможностью взыскания с Укртелекома стоимости облигаций из общества, к которому право собственности на эти облигации не перешло.
Напомним, что в июле еще один госбанк - Ощадбанк добился в Верховном суде отмены судебных решений, по которым Укртелеком имел право не уплатить банку 1,1 млрд грн.
В 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компании ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.
Народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.
В 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощадбанка и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ ("дочка" СКМ) на сумму 2 млрд грн.
Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций.
Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта прошлого года.
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