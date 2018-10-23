Укртелеком сократил чистую прибыль на треть

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Показатель EBITDA снизился на 7,3% - до 1,3 млрд грн
Фото: zn.ua

Показатель EBITDA снизился на 7,3% - до 1,3 млрд грн

В июле-сентябре 2018 года компания Укртелеком получила около 449 млн грн чистой прибыли, что на 29,62% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (638 млн грн).

Об этом сообщил генеральный директор оператора Юрий Курмаз, передает агентство Интерфакс-Украина.

При этом чистый доход за этот период снизился незначительно - на 0,1% до 4,893 млрд грн против 4,898 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Показатель EBITDA снизился на 7,3% - до 1,3 млрд грн, тогда как маржа EBITDA снизилась на 1,8 п.п. - до 27,2%, в том числе из-за существенной задолженности государства за льготные категории населения, а также из-за 12% роста налогов.

Напомним, что Укртелеком за первое полугодие 2018-го получил 289 млн грн чистой прибыли, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (355 млн грн).

Укртелеком - монополист на украинском рынке фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране интернет-провайдером. В 2017 году Укртелеком, согласно неаудированные данным, в сравнении с 2016 годом увеличил прибыль на 44,3%, или на 266 млн грн - до 867 млн грн.

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