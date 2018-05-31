Укртелеком решил закрыть одну из своих услуг

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Ранее услугой пользовались юридические лица
Фото: pexels

Ранее услугой пользовались юридические лица

Компания Укртелеком решила прекратить предоставление услуги Прямой телефон с 1 сентября.

Об этом говорится в объявлении компании в издании Урядовий кур'єр, передают Українські Новини.

"С 1 сентября 2018 года Укртелеком прекращает предоставление устаревшей услуги связи по фиксированному телефону с помощью ручной коммутации - Прямой телефон", - говорится в сообщении.

В объявлении отмечается, что услуга потеряла актуальность и не пользуется спросом среди потребителей. Ранее ей пользовались юридические лица.

Укртелеком - монополист на украинском рынке фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране интернет-провайдером. В 2017 году Укртелеком, согласно неаудированным данным, в сравнении с 2016 годом увеличил прибыль на 44,3%, или на 266 млн грн – до 867 млн грн.

Напомним, что Укртелеком решил повысить тарифы на связь с 1 июня.

Кроме того, с 1 мая 2018 года компания повысила абонентскую плату за проводное радио на 30% – до 27 грн/месяц для физлиц-абонентов.

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