Укртелеком пожаловался на работу с крупнейшим в мире оператором виртуальной связи

Укртелеком не доволен результатами сотрудничества с одним из крупнейших в мире виртуальных операторов LycaMobile.

Об этом сообщил генеральный директор оператора Юрий Курмаз, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Что касается нашего сотрудничества с LycaMobile: мы не удовлетворены результатами этого сотрудничества за истекший год. Наши контрактные отношения с LycaMobile имеют трехлетний период. Безусловно, мы намерены продолжать нашу совместную деятельность", - сказал он.

Курмаз отметил, что совместная деятельность с LycaMobile в дальнейшем будет более внимательно анализироваться с тем, чтобы, возможно, привнести в нее какие-либо корректировки для улучшения результата.

Он пояснил, что LycaMobile не удалось достичь прогнозируемого результата в 1 млн абонентов.

LycaMobile (Великобритания) - это полноценный виртуальный оператор со всеми необходимыми IT-системами для предоставления телеком-услуг. Бизнес таких компаний заключается в том, что они арендуют у мобильных операторов инфраструктуру и продают на ее базе сервисы для конечных клиентов (например, на таких условиях Lyca уже более пяти лет сотрудничает с британским O2).

Компания работает в 22 странах и обслуживает более 15 млн абонентов. Lyca Group помимо телеком-бизнеса развивает также такие направления, как банковский бизнес и туристические услуги (Lyca Fly).

В июле 2017 года Lycamobile запустил в Украине первый тарифный план All in One. А в декабре компания снизила стоимость национальных тарифных планов в Украине.