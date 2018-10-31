Укртелеком отключил одного из провайдеров за долги

Укртелеком отключил провайдера Телесистемы за долги и идет в суд

Крупнейший оператор фиксированной связи и интернет-доступа Укртелеком отключил услугу кабельной канализации электросвязи киевском провайдеру Телесистемы Украины (ТМ PeopleNet) из-за долгов по этой услуге на сумму 1,4 млн грн.

Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов в комментарии liga.net.

"Телесистемы Украины в течение длительного времени имеют значительную задолженность перед Укртелекомом за услуги технологической аренды кабельной канализации электросвязи – 1,4 млн грн. Эта задолженность и нежелание руководства компании обсуждать пути ее погашения привели к отключению сетевого кабеля должника", – отметил он.

Укртелеком готов возобновить услуги сразу после погашения накопленного долга.

В то же время, компания Телесистемы Украины, считает, что Укртелеком намеренно повредил магистральный кабель и хочет "еще больше монополизировать рынок".

"Технические специалисты уже работают над устранением аварии. В ближайшее время услуги должны быть восстановлены", – отмечается в объявлении Телесистем.

В Укртелекоме очень возмущены таким заявлениям Телесистем и считают их клеветой.

"По факту готовим два судебных иска: по долгу в нормальном порядке и по распространению недостоверной информации как реакцию на такие клеветнические действия", – заявил Шуранов.

В Укртелекоме сомневаются, что Телесистемы смогут возобновить предоставления услуг каким-то обходным путем.

Отметим, что в октябре Банк Сич Олега Баланды и Валерия Задорожного через суд добились ареста движимого имущества (телеком-оборудования) и банковских счетов киевского телеком-провайдера Телесистемы Украины на сумму долга.

Телесистемы Украины – оператор связи, предоставляющий полный комплекс телекоммуникационных и мультимедийных услуг с 1996 года. Бенефициарными собственниками компании являются физлица Виктор и Ирина Жолинские и Олег Шкула, 2,5% акций компании также принадлежат Укртелекому.