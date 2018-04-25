Укрспирт впервые за 12 лет отправит продукцию на паромах в Турцию

С 2006 года Турецкий рынок был заблокирован

Госпредприятие Укрспирт возобновило сотрудничество с турецкими партнерами и впервые за 12 лет экспортирует спирт с Ковалевского завода.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Она напоминает, что что с 2006 года Турецкий рынок был заблокирован.

"Ориентация на внешние рынки сбыта и импортозамещения является важными элементами нашей деятельности. В 2017 году Укрспирт запустил линию по производству водки, которая тоже поставляется на экспорт, сейчас мы получили заказ на поставку еще двух машин в Германию", - сообщил и.о. директора Укрспирта Юрий Лучечко.

"К нам приехали 10 машин-танкеров, которые берут на экспорт 32 тыс. дал спирта (1 дал равен 10 литрам, - ред.). Машины поедут в Одессу, откуда на пароме отправятся в Турцию", - рассказал руководитель Ковалевского завода Андрей Чорба.

Ковалевский завод - один из самых мощных спиртзаводов Тернопольской области. В сутки там производят 2 тыс. декалитров спирта. Почти 90% продукции отправляют на экспорт. Основными партнерами являются Венгрия, Польша и Грузия. Всего на спиртзаводе работают более 100 человек.