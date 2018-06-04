Укрспирт подал в суд из-за ареста своих банковских счетов

31 мая госпредприятие Укрспирт обратилось с иском в Киевский окружной административный суд с требованиями отменить постановление об открытии исполнительного производства, связанное с арестом счетов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрспирта.

Компания подчеркивает, что неправомерно начисленная сумма взыскания значительно превышает остаточную стоимость активов предприятия (по состоянию на сегодняшний день - 135 млн грн).

Напомним, что на прошлой неделе счета Укрспирта арестовали. Арест был произведен в рамках принудительного исполнения Госисполнительной службой по решению от 11 сентября 2014 года о взыскании штрафов на сумму почти 187 млн грн. При этом, сам Укрспирт заявил, что на 31 мая не имеет никакой задолженности по налогам, сборам, платежам.