Тем, кто покинул Украину. Укрпошта начала доставлять в соседние страны «посылки из дома» с 70% скидкой 11 марта, 21:25 Цей матеріал також доступний українською Укрпошта отправляет посылки эвакуировавшимся украинцам и возобновляет доставку с маркетплейсов (Фото:Укрпошта / Facebook)

Укрпошта с 11 марта будет доставлять «посылки из дома» с 70%-ной скидкой в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию и Словакию — страны, которые принимают наибольшее количество покинувших Родину украинцев.

«Укрпошта договорилась с почтами ближайших западных соседей о специальных условиях доставки с максимальной скидкой — 70%. Чтобы родные или знакомые по возможности смогли отправить необходимые вещи тем, кто покинул пределы Украины», — заявили в компании.

Скидка предоставляется исключительно на тариф доставки, но не на дополнительные услуги.

В почтовом отделении «посылки из дома» будут оформляться как обычные отправления. Стоимость доставки зависит от размера и веса, однако на все такие отправления Укрпошта предоставит скидку в 70% от стоимости международного отправления.

Оформить отправку можно как в отделении компании, так и онлайн в личном кабинете или в мобильном приложении Укрпошты. Также следует заполнить таможенную декларацию.

Кроме того, Укрпошта возобновила доставку из крупнейших маркетплейсов и интернет-магазинов: ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, а также онлайн-магазинов одежды, в частности, и детской, товаров широкого потребления, детских игрушек, товаров для дома и т. д. (список тут).

«Мы рады сообщить, что Укрпошта возобновила доставку онлайн-заказов. Постепенно мы будем возобновлять доставку со всех площадок, с которыми работали до войны. Возобновление доставки из маркеплейсов позволит украинским предпринимателям вернуться к работе, зарабатывать деньги и усиливать экономику», — заявила заместитель гендиректора Укрпошты по развитию бизнеса Алена Степина.

По состоянию на 11 марта работает 4783 отделения Укрпошты. Кроме того, на маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения. Однако в некоторых областях из-за военных действий временно невозможна доставка отправлений.

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