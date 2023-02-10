Скоро доедут и в села. Укрпошта выдала уже 3 млн LED-ламп по совместной программе с Евросоюзом 10 февраля, 15:33 Укрпошта выдала 3 млн LED-ламп от Евросоюза (Фото:Taofeek Obafemi-Babatunde \ Unsplash)

В Укрпоште рассказали, что выдали уже 3 млн LED-ламп в рамках программы ЕС и правительства.

С момента старта программы по обмену ламп накаливания на LED-лампы 31 января получили в Укрпоште 3 млн LED-ламп по совместной программе с Евросоюзом.

Об этом заявил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский в Telegram.

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Смелянский отметил, что с 7 февраля лампы накаливания можно обменять на новые LED-лампы во всех отделениях Укрпошты в городах и поселках городского типа по всей стране.

С 9 февраля к программе подключились Днепропетровская и Донецкая области.

Также отмечается, что до конца февраля благодаря передвижным отделениям Укрпошты лампы должны поступить и в сельскую местность. Согласно прогнозам компании, на первом этапе в ближайшие месяц-полтора украинцы смогут обменять до 20 млн ламп.

В Укрпоште отметили, что столкнулись с проблемой использования в городах различных цоколей ламп. До следующего вторника проблему обещают уладить.

Ранее Еврокомиссия обещала профинансировать закупку около 30 миллионов энергосберегающих LED-ламп для Украины. Программа по обмену стартовала 30 января. Совершеннолетние украинцы могут бесплатно обменять 5 старых ламп накаливания на LED-лампы.

В Минэкономики объясняли, что благодаря замене лампочек на 7−10% удастся снизить потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на энергосистему.