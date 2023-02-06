И фон дер Ляйен оценила. Укрпошта выдала первый миллион LED-ламп по программе с Евросоюзом 6 февраля, 10:18 Урсула фон дер Ляйен на Укрпоште (Фото:Igor Smelyansky via Telegram)

С 31 января украинцы получили в Укрпоште первый миллион LED-ламп по совместной программе ЕС и правительства.

Государственная Укрпошта выдала украинцам первый миллион LED-ламп с момента старта совместной программы ЕС и правительства 31 января.

Об этом говорится в сообщении компании.





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В частности, благодаря помощи ЕС в областные центры и крупные города страны были доставлены первые 4 млн ламп, киевляне уже обменяли более 162 тыс. ламп, харьковчане — более 80 тыс., днепряне — 88 тыс., львовяне — 69 тыс.



«Статистика, которую мы видим, — это преимущественно люди, которые пришли в отделения Укрпошты без предварительной регистрации. Конечно, за неделю желающих обменять лампы заявилось больше: зарегистрировавшиеся в Діє только со среды начали получать подтверждение на обмен, некоторые уже успели прийти в отделение, а некоторые получают лампы на следующей неделе», — отметил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.

По его словам, обменять лампы можно будет в отделениях Укрпошты во всех городах, а не только в областных центрах.

На єтой неделе еще 6 млн лампочек будут доступны в городах районного значения, а до конца февраля благодаря передвижным отделениям Укрпошты лампы должны поступить и в сельскую местность.

«Таким образом, на первом этапе граждане Украины уже в ближайшие месяц-полтора смогут обменять до 20 млн ламп», — отметил Смелянский.

По ранее озвученным оценкам, обмен ламп накаливания на 50 млн LED-ламп позволят дефицит мощности примерно на 1 ГВт. ЕС предоставит Украине 30 млрд ламп, еще 5 млн ламп ожидается от Франции.



Ранее Еврокомиссия обещала профинансировать закупку около 30 миллионов энергосберегающих LED-ламп для Украины. Программа по обмену стартовала 30 января. Совершеннолетние украинцы могут бесплатно обменять 5 старых ламп накаливания на LED-лампы.



В Минэкономики объясняли, что благодаря замене лампочек на 7−10% удастся снизить потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на энергосистему.

