Освобожденные от оккупантов. Укрпошта возобновила работу в Буче и Бородянке, на очереди еще три района — где искать отделения
Укрпошта восстанавливает работу в освобожденных городах и селах (Фото:Укрпошта / Facebook)
Укрпошта возобновляет работу стационарных отделений примерно через неделю после освобождения украинских городов и сел от оккупантов. 29 апреля перезапустили отделения в Буче и Бородянке.
3 мая начнут работу отделения в Бучанском, Иванковском, Бородянском, Вышгородском и Макаровском районах. Сейчас в Киевской области работает 581 стационарное и передвижное отделение Укрпошты, сообщили в компании.
«Начинаем полноценную работу в наиболее пострадавших от оккупации районах — в Буче и Бородянке, а в начале мая уже будут предоставлять услуги наши операторы и почтальоны из сельских отделений Бучанского, Иванковского, Бородянского и Макаровского районов. Пока сложная ситуация в Ирпене — здесь не осталось ни одного уцелевшего отделения. Мы либо их восстановим, либо вместе с местными властями как можно быстрее найдем нужные помещения. А пока выдаем пенсии, соцпомощь и оказываем другие услуги передвижными отделениями», — заявил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.
С 3 мая в Бучанском районе возобновляют свою работу 12 стационарных отделений:
08293, г. Буча, ул. Тарасовская, 28
08104, с. Мироцкое, ул. Центральная, 1
08105, с. Горенка, ул. Ивана Франко, 125 А
08113, с. Петрушки, ул. Леси Украинки, 39
08114, с. Гореничи, ул. Соборная, 204
08122, с. Шпитьки, ул. Покровская, 5
08296, с. Ворзель, ул. Курортная, 25
08298, с. Коцюбинское, ул. Доковская, 9
07832, с. Бабинцы, ул. Майская, 6
07840, с. Пилиповичи, Привокзальная, 10
07850, с. Клавдиево-Тарасово, Центральная, 5
08062, с. Пашевка, Центральная, 5
В Вышгородском районе возобновляют работу 15 стационарных отделений:
07300, г. Вышгород, ул. Набережная, 6г
07301, г. Вышгород, пл. Шевченко, 2
07302, г. Вышгород, ул. Шолуденко, 6В
07330, с. Дымер, ул. Революции, 1
07335, с. Демидов, ул. Фастовая, 2
07341, с. Жукин, ул. Шевченко, 27
07342, с. Пирново, просп. Шевченко Тараса, 24
07350, с. Гавриловка, ул. Свято-Троицкая, 58
07352, с. Лютеж, ул. Освободителей, 62
07353, с. Старые Петровцы, ул. Князя Святослава, 13
07354, с. Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 220
07360, с. Лебедевка, ул. Соборная, 14
07361, с. Низшая Дубечня, просп. Мира, 50
07362, с. Новоселки, ул. Центральная, 9
07363, с. Хотяновка, ул. Садовая, 14
В Иванковском районе возобновляет свою работу одно стационарное отделение:
07201, Иванково, ул. Ивана Проскуры, 56
В Бородянском районе возобновляют свою работу четыре стационарных отделения:
07801, пгт. Бородянка, ул. Центральная, 240
07802, пгт. Бородянка, ул. Привокзальная, 6
07820, Песковка, ул. Филиппова, 4
07822, Мигалки, ул. Героев Украины, 50
В Макаровском районе возобновляют свою работу три стационарных отделения:
08070, Новоселки ул. Кучеренко, 5;
08072, Бышев, ул. Киевская, 47
08011, Забуянье, ул. Незалежности, 44-Б
Обслуживание других отделений Макаровского, Бородянского, Иванковского, Полесского и Вышгородского районов осуществляют передвижные отделения.
Информация о работе отделений Укрпошты ежедневно обновляется на официальном сайте компании — с ней можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что Нова пошта возобновила работу отделений в Буче, Ирпене, Макарове и Колонщине.
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