Пока раз в неделю. Укрпошта и WindRose возобновили авиасообщение со США 4 марта, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Самолет авиакомпании Windrose (Фото:Windrose / Facebook)

Укрпошта совместно с партнером, авиакомпанией WindRose, возобновила доставку отправлений в США через Польшу.

Как сообщили в Укрпоште, возобновление авиасвязи со Штатами происходит в рамках чартерной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Чартер будет доставлять экспорт в Нью-Йорк раз в неделю, а на обратном пути будет доставлять в Украину гуманитарную помощь.

Первый рейс сообщением Варшава — Нью-Йорк намечен на 8 марта.

В США консолидатором и грузовым агентом по приему всех грузов на свой склад и подготовке груза для перевозки выступает компания DNIPRO LLC.

Гуманитарные грузы принимаются по адресу: 645 West 1st Avenue, Roselle, NJ 07203. По вопросам габаритных ограничений и дополнительной информации просьба обращаться по телефонам +1 (908) 241−2190, +1 (888) 336−4776 SaveUkraine@dniprollc.com. Для перевозки принимаются медицинские средства и продукты питания. На всех коробках следует указывать UkrPoshta Dnipro LLC/Humanitarian Aid.

Доставка гуманитарных грузов из Польши в Украину и к месту назначения Укрпошта осуществит за свой счет. Компания GLOBE AIR CARGO как генеральный агент (GSSA) авиакомпании WindRose на территории США берет на себя выполнение всех необходимых работ по организации бронирования и координации обслуживания груза в аэропорту отправления.

«Мы нашли возможность поддержать тысячи украинских предпринимателей, чтобы они не остались без работы и могли доставлять свои товары на глобальные торговые площадки, в частности на Amazon и Etsy. Поскольку эти маркетплейсы присоединились к санкциям против России и заблокировали российских продавцов, считаю правильным воспользоваться ситуацией украинским предпринимателям и предложить свои товары миру… Кроме того, чартер на пути из США в Украину будет перевозить гуманитарную помощь от международного сообщества. Это продукты питания, медицинские средства. На один рейс можно будет загрузить до 40 т гуманитарной помощи», — отметил гендиректор Укрпошты Игорь Смилянский.

Доставка отправлений с территории Украины в Варшаву будет производиться наземным транспортом, предварительно они пройдут необходимое таможенное оформление на территории Украины.

Рейсы Варшава — Нью-Йорк будут выполняться в рамках существующей чартерной программы сотрудничества Укрпошты и WindRose, которой только в 2021 году было выполнено 96 прямых грузовых рейсов в США.

Как сообщалось, после почти недельного перерыва, вызванного началом войны РФ против Украины, Укрпошта с 1 марта возобновила международную доставку.

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