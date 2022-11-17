Выдала пенсии без света и связи. Укрпошта возобновила работу в деоккупированной Снегиревке Николаевской области 17 ноября, 14:41 Передвижное отделение Укрпошты в деокупированной Снегиревке (Фото:Укрпошта)

Снегиревка стала первым деоккупированным населенным пунктом Николаевской области, где Укрпошта возобновила работу.

«После восьми месяцев оккупации помещения двух стационарных отделений, к сожалению, непригодны для работы — вместо них услуги почтовой связи горожанам будут предоставлять экипажи двух передвижных отделений Укрпошты. Автомобили Укрпошты трижды в неделю будут приезжать в Снегиревку из Николаева и привозить пенсии, финансовую помощь, товары первой необходимости и впоследствии посылки», — сообщили в компании.

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В первые дни работы Укрпошта выплатила почти 300 тыс. грн пенсий местным жителям и продала товаров более чем на 25 тыс. грн. Также планируется выплата разовых финансовых пособий от Красного креста и Международной организации миграции.

«Несмотря на то, что в Снегиревке нет света и связи, передвижные отделения Укрпошты все-таки могут предоставлять эквайринговые услуги — то есть клиенты могут получить переводы на свои карточные счета и сразу снять наличные с карточек», — добавил национальный почтовый оператор.

В ближайшее время планируется возобновление работы 9 передвижных и 8 стационарных отделений почтовой связи, которые будут обслуживать 80 освобожденных сел и поселков Николаевской области, заявили в Укрпоште.

Ранее сообщалось, что Укрпошта открыла два отделения в Херсоне.