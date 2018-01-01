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Укрпошта решила конфликт с ПриватБанком

Сегодня, 12:12
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Укрпошта решила конфликт с ПриватБанком, они продолжат сотрудничество

Фото: Укрпошта via Facebook

Укрпошта решила конфликт с ПриватБанком из-за публикации фотографии листовки в Черновцах, в которой банк призывает пользоваться его услугами для получения пенсий, поскольку "Укрпошта прекращает их доставку".

"Руководство Приватбанка решительно осуждает использование недостоверной информации, которая может привести к негативным последствиям других бизнес и государственных учреждений, особенно в условиях военного времени", - сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский в своем Facebook.

По его словам, ПриватБанк взял на себя обязательства в трехдневный срок провести среди своих сотрудников инструктаж о недопустимости использования подобной информации для привлечения клиентов.

"Меры дисциплинарного характера будут приняты к соответствующим работникам. Дополнительно, будет запрещена материальная или иная мотивация работников ПАО Укрпошта (почтальонов и операторов) с целью перевода текущих клиентов ПАО Укрпошта на обслуживание в ПриватБанк", - написал Смелянский.

Гендиректор Укрпошты также добавил, что учреждения продолжат свое сотрудничество.

Напомним, 10 декабря генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию листовки, в которой банк призывает пользоваться его услугами для получения пенсий, поскольку "Укрпошта прекращает доставку пенсий" с 1 января 2019 года. По словам гендиректора почтового оператора, фото было сделано жителем Черновцов.

Из-за возникшего инцидента Смелянский пригрозил отключить терминалы ПриватБанка в сети Укрпошты.

Теги:   Игорь Смелянский Укрпочта Приватбанк

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