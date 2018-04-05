Укрпошта решила компьютеризировать 200 сельских отделений до конца апреля

Компания Укрпошта планирует автоматизировать 200 отделений почтовой связи в рамках первого этапа проекта компютеризации до конца апреля.

Об этом сообщили в компании.

В Укрпоште также добавили, что проект предусматривает ремонт и модернизацию электросетей отделений, оснащение их защитными решетками, закупку компьютерной техники, маршрутизаторов с аппаратным шифрованием для подключения к сети Интернет через кабель или беспроводные модемы 3G/4G.

Предполагается, что автоматизация отделений позволит предоставлять более широкий спектр услуг клиентам, проживающим в населенных пунктах, где проживает более 2000 жителей.

"Здесь, кроме Укрпошты, нет отделений банков, и теперь граждане смогут пользоваться теми финансовыми услугами, которых раньше из-за отсутствия компьютера были лишены, и получат большее количество почтовых услуг. К тому же, мы обновляем каналы связи в тех отделениях, где скорость интернета была только 128 Кб/с (в селах) или 512 Кб/с (в городах). Таким образом, уменьшится время обслуживания каждого посетителя, а главное - услуги станут еще более удобными и доступными для наших клиентов", - рассказал и. о. гендиректора Укрпошты Игорь Смелянский.

Впрочем, в данный момент обучение пользованию новой техникой прошли уже 600 сотрудников компании в сельских отделениях, до конца июня обучат еще 1300 операторов. К концу года Укрпошта намерена оснастит компьютерами около 1900 отделений, тогда их общее количество составит 4300.

Проект стоимостью более 200 млн грн реализуется за счет собственных средств компании.

Напомним, что на момент начала реформирования Укрпошты (середина 2016 года) компьютеризированы были лишь 20% из 11,5 тыс. отделений компании.

Ранее сообщалось, что Укрпочта открыла первое экспериментальное отделение нового формата в Киеве и намерена увеличить их количество до 100 отделений.