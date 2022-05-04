Есть работа. Укрпошта набирает персонал в киевские отделения 4 мая, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Укрпошта открывает отделения в Киеве и набирает персонал (Фото:Укрпошта / Facebook)

Укрпошта объявила набор новых сотрудников для работы в киевских отделениях компании.

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«В Киеве планируем наконец объявить набор нового персонала, потому что киевляне возвращаются, нужно открывать отделения, а людей не хватает. Потому мы будем принимать решение о наборе людей», — сказал он.

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Смелянский также отметил, что компания предлагает людям из временно оккупированных регионов переезжать в столицу и выходить на работу.

«Стараемся сохранить персонал, стараемся сохранить лучших работников. Но я не буду скрывать: война поделила людей на белое и черное, „серой зоны“ не очень много… так что здесь не будет много популярных решений», — отметил Смелянский.

Он также заявил, что гарантированная заработная плата стала для многих людей демотиватором выхода на работу.

Ранее сообщалось, что Укрпошта возобновила работу в Буче, Бородянке и пяти районах Киевской области.

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