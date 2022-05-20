Смелянский плюс Камышин. Беженцы смогут получать денежные выплаты прямо на вокзалах 20 мая, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Очередь за денежной помощью на вокзале Львова (Фото:Пресс-служба Укрпошты)

Укрпошта и Укрзализныця обеспечат получение беженцами денежных выплат от государства прямо на вокзале.

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Теперь украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, смогут получить от государства денежную компенсацию во время эвакуации. Для этого Укрзализныця передает данные по своим эвакуационным рейсам работникам Укрпошты.

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Выдача наличных средств осуществляет Укрпошта непосредственно на территории железнодорожного вокзала во Львове. Вскоре к перечню вокзалов, где будут производиться выплаты, присоединятся Ужгород, Ивано-Франковск и Черновцы, сообщил национальный почтовый оператор.

«Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно при движении эвакуационных поездов, где должны указать количество детей и взрослых. Эти данные передаются работникам Укрпошты, которые к моменту прибытия эвакуационного поезда на вокзал города назначения организуют все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства», — говорится в сообщении.

«Выплата денежной помощи эвакуируемым людям — очередной пример сотрудничества двух компаний госсектора экономики. Это дополнительная нагрузка и на наших работников, которым приходится в режиме реального времени заниматься подготовкой выплаты средств, и для работников Укрзализныци, прямо в пути формирующих сведения. Но мы — те компании, которые имеют инфраструктуру, достаточную для реализации поставленных государством задач. Это уже второй совместный проект с начала войны Укрпошты и Укрзализныци», — заявил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.

Людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 грн на каждого человека старше 18 лет. Это решение закреплено в постановлении Кабинета министров от 7 марта 2022 года № 220 по вопросам предоставления гуманитарной и иной помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине с изменениями, принятыми 29 апреля.

Как сообщалось, в начале апреля Укрпошта впервые за 21 год возобновила доставку отправлений по железной дороге.

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