Укрпошта договорилась. Отправить бесплатную посылку в Украину можно из 14 стран — список, условия пересылки 8 апреля, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Укрпошта договорилась о бесплатной доставке посылок из-за границы (Фото:Укрпочта / Facebook)

В ответ на обращение Укрпошты 14 национальных почтовых операторов других стран объявили о бесплатной доставке отправлений в Украину.

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Речь идет о доставке из-за границы конкретным получателям в Украине с указанием получателя, адреса, индекса и контактного номера телефона.

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«Эти отправления Укрпошта будет бесплатно доставят в свои отделения в Украине, где их смогут забрать получатели. Отправлять можно одежду, хозтовары, продукты в заводской упаковке до 10 кг, небольшое количество безрецептурных лекарств. Запрещено отправлять алкоголь и товары военного назначение», — сообщили в Укрпоште.

«Почты мира с начала войны предоставляют Украине гуманитарную помощь, которую собирают в своих отделениях и за свой счет доставляют в Украину. Это безадресная помощь, которую мы совместно с волонтерами раздаем жителям пострадавших от войны городов и социальным учреждениям, переселенцам. Если ваши родственники или друзья из других стран хотят передать вам в Украину посылку, сейчас это можно сделать бесплатно», — объяснил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.

Список почтовых операторов с бесплатной доставкой:

Österreichische Post AG (Почта Австрии) бесплатно отправляет посылки до 30 кг в Украину из своих почтовых отделений, а также почтовых отделений партнеров.

Omniva (Почта Эстонии) также бесплатно доставляет в Украину посылки весом до 30 кг из всех почтовых отделений.

Из почтовых отделений Poczta Polska (Почта Польши), принимающих отправку EMS, можно бесплатно отправить своим родным в Украину гуманитарную помощь, выбрав продукт EMS весом до 20 кг.

An Post (Почта Ирландии) бесплатно согласилась пересылать в Украину письма, мелкие пакеты и посылки до 20 кг, оформить отправку можно в любом из почтовых отделений An Post. Также Почта Ирландии в своих отделениях предоставляет бесплатно ряд услуг для украинцев, эмигрировавших в связи с войной, а именно: бесплатное пополнение SIM-карты на три месяца, получение безопасного виртуального адреса (для тех, кто не имеет почтовый адрес), получение/отправка денежных переводов Western Union без комиссии и т. д.

Почта Чехии (Česká Pošta) предлагает бесплатную отправку стандартной посылки до 30 кг в Украину. Отправить ее можно в любом отделении почты Чехии.

Slovenská pošta (Почта Словакии) бесплатно посылает в Украину посылки весом до 5 кг. Отправки принимаются во всех отделениях Почты Словакии.

Pošta Slovenije (Почта Словении) бесплатно доставляет в Украину посылки с гуманитарной помощью.

Georgian Post (Почта Грузии) с первых дней войны запустили опцию бесплатной доставки в Украину.

Также бесплатно отправить посылки в Украину можно с Cyprus Post (Почта Кипра), Magyar Posta (Почта Венгрии), Guernsey Post, UK (Почта Гернси), Почты Армении, Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара) .

В настоящее время Укрпошта обеспечивает прием входящих отправлений в Украину более чем из 40 стран мира, а именно — Великобритании, Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Швейцарии, Молдовы, Швеции, Казахстана, Норвегии, Австрии, Чешской республики, Бельгии, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии, Румынии, Греции, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.



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