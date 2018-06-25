Укрпочте начали искать независимых членов набсовета

Кабинет министров 25 июня начал принимать заявления кандидатов на участие в конкурсном отборе на должность независимого члена наблюдательного совета государственной Укрпочты.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Условия конкурса размещены на сайте правительства. Результаты отбора будут обнародованы до 12 сентября текущего года.

"Начался очередной этап эволюции корпоративного управления главной почты страны. Мы ожидаем проведения прозрачного и качественного отбора для формирования компетентного и эффективного наблюдательного совета Укрпочты", - заявил и.о. гендиректора компании Игорь Смелянский.

Создание наблюдательного совета Укрпочты предусматривает подбор пяти независимых профессиональных кандидатов с международным опытом работы в логистике, e-commerce и финансах. Кроме того, также в состав совета войдут два представителя правительства.

Как сообщалось, Укрпочта сменила прибыль на втрое больший убыток. В 2017 году госкомпания получила 203 млн грн убытка, при этом чистый доход компании увеличился на 19,6% до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.

Укрпочта является национальным оператором почтовой связи Украины и членом Всемирного почтового союза. Сеть отделений насчитывает 11,5 тыс., действующих на территории всей страны. Основными направлениями деятельности является предоставление почтового-логистических и финансовых услуг, а также торговля.