Укрпочте готовы выделить полмиллиарда гривен на доставку пенсий

В проекте бюджета-2019 закладываются 500 млн грн для Укрпочты

В проекте государственного бюджета на 2019 год заложены 500 млн грн на оплату труда почтальонов, доставляющих пенсии.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал на своей Facebook-странице.

"В проекте бюджета-2019 закладываются 500 млн грн для Укрпочты, впервые за десятилетие. Эти деньги будут направлены исключительно на финансирование заработной платы почтальонов "последней мили", - заявил он.

По его словам, эти деньги позволят обеспечить бесперебойную доставку пенсий и гарантировать сохранение рабочих мест и зарплат тем сотрудникам Укрпошты, которые обеспечивают присутствие государства в самых мелких населенных пунктах Украины.

Напомним, что ранее Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

Недавно в эфире ток-шоу Новий вечір с Дмитрием Тузовым на Радио НВ Смелянский рассказывал, почему Укрпочта может прекратить доставку пенсий и закрыть тысячи отделений в селах.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Отметим, что Укрпочта по результатам девяти месяцев 2018 года увеличила чистый убыток на 23,7% – до 514,1 млн грн.

Позже стало известно, что Укрпочта запустила программу по сокращению административно-управленческого персонала на 30%.

Позже в Укрпочте заявили, что смогут сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получит разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.