Укрпочта значительно пополнила свой автопарк новыми Citroen

Группа компаний АИС поставила Укрпочте 140 новых автомобилей Citroen Jumper Fourgon и 75 Citroen Berlingo.

Об этом сообщил автоимпортер, передают Українські Новини.

Организация тендерных закупок проводилась через систему Prozorro. Согласно сообщению, поставка автомобилей осуществлялась на протяжении зимы 2017 - весны 2018.

Таким образом, автопарк Укрпочты был обновлен более чем в 20 городах по всей Украине.

В 2017 году группа компаний АИС увеличила продажи автотранспортных средств на 20% до более 7 тыс. автотранспортных средств. Основным направлением деятельности АИС является продажа новых автомобилей и автобусов, в том числе их предпродажная подготовка, гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также поставка и продажа оригинальных запасных частей для автомобилей, представленных в торгово-сервисной сети АИС.

Citroen Berlingo - это коммерческий фургон, который предназначен для перевозки грузов. Преимущества Citroen Berlingo в том, что он имеет удобные распашные задние двери и широкие сдвижные боковые двери, возможность перевозки 2-х евро-паллет, полезный объем до 4,1 куб. м, эффективную нагрузку до 800 кг.

Citroen Jumper имеет распашные задние двери, ширина загрузки между колесными арками 1 422 мм, высота кузова до 2,03 м, широкие (до 1,25 м) сдвижные боковые двери - пройдет даже европаллета, множество электронных систем для помощи в вождении. Поставляемые автомобили агрегируются турбодизельным двигателем HDi 130 в паре с 6-ст.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.