Укрпочта в полтора раза увеличила доходы от доставки

Больше всего компания заработала на кондитерских изделиях

Укрпочта в 2017 году увеличила маржинальные доходы от торговли на 33% (на более 75 млн грн).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Объемы торговли Укрпочты в 2017 году выросли на 29% - до 747 млн грн. Компания доставила клиентам 19,6 млн кг товаров. Доход от торговли составил 208,8 млн грн, что на 45% больше чем в 2016 году.

Отмечается, что компания уменьшила количество поставщиков и начала напрямую работать с производителями.

Кроме того, Укрпочта поощряет почтальонов, которые получают процент от продажи товаров. Так, за прошлый год они получили 66 млн грн.

Согласно сообщению, 91% всего дохода и объема товаров Укрпочты составляют кондитерские изделия, бакалея, бытовая химия, и товары гигиены, также значительное место занимает доставка бытовой техники в отдаленные села Украины.

У деревни компания продает 88% товаров Укрпочта, в города - всего 12% от их общего количества.

Напомним, что Укрпочта в 2017 году получила 203 млн грн убытка, при этом чистый доход компании увеличился на 19,6% - до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. Человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.