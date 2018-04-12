Укрпочта запустила мобильное приложение

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С помощью приложения пользователи смогут отслеживать свои посылки
Фото: Укрпочта/Facebook

С помощью приложения пользователи смогут отслеживать свои посылки

Укрпочта презентовала собственное мобильное  приложение, которое работает для операционной системы Android, скоро также появится версия для IOS.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С помощью приложения можно будет отслеживать отправление посылок, хранить их, получать push-уведомления об изменении статуса в реальном времени, рассчитать стоимость отправлений по Украине и за границу. Пользователь также сможет сравнить стоимость и сроки пересылки различных видов доставки и выбрать самый удобный вариант.

Кроме того, приложение позволяет сразу оформить отправление - в одном автоматизированном отделении нужно будет назвать только номер отправления из приложения, и вся информация о нем подтянется автоматически.

Через приложение можно воспользоваться и финансовыми услугами: осуществить обычный перевод между картами, а также перевод с карты в отделение Укрпочты.

В Укрпочте напомнили, что компания уже несколько месяцев использует чат-боты в Facebook, Telegram, Viber для коммуникации с пользователями.

Ранее сообщалось, что Укрпочта собралась увеличить количество отделений с компьютерами в 3,5 раза. Глава компании Игорь Смелянский отмечал, что в украинских селах часто отсутствует нормальная связь, препятствует развитию онлайн-продаж в регионах. Кроме того, в отделениях Укрпочты появятся терминалы для банковских карт.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины. Предоставляет около 50 видов услуг в 11,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 73 тыс. человек, из которых 36 тыс. - почтальоны.

 

 

 

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