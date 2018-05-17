Укрпочта задумалась о создании международного хаба по доставке посылок

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Украину сделают почтовым хабом
Фото: Укрпочта

Украину сделают почтовым хабом

Государственный почтовый оператор – компания Укрпочта – планирует стать центром транзита корреспонденции и посылок на маршруте Азия-Европа.

Об этом заявил и.о. гендиректора Укрпочты Игорь Смелянский, передает ЦТС.

Он отметил, что вместе с импортом и экспортом мировые почты активно развивают транзитный бизнес, выполняя функцию хабов для целых регионов.

Благодаря пилотному проекту в Украине появится возможность постепенно запустить обработку транзитных почтовых отправлений для Европы и Азии.

"Укрпочта будет получать от партнеров консолидированные партии отправлений, обрабатывать их на своих местах международного почтового обмена (ММПО) и отправлять напрямую в страны назначения. Кроме увеличения объемов обработанной почты, это приведет к развитию инфраструктуры аэропортов и загрузке авиалиний. Для похожего проекта, например, почта Турции планирует открывать специализированный терминал на территории аэропорта в Стамбуле", - сказал топ-менеджер Укрпочты.

В аналогичном формате транзита работают почты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Германии, Венгрии, Польши, Гонконга, Сингапура, Нидерландов, Малайзии, Швеции, Финляндии и др. стран. Например, в почте Эстонии (Eesti Post) международный транзит работает для 100 стран.

Пилотный проект по смешанному перемещению транзитных отправлений и их обработке в местах международного почтового обмена Укрпочты будет реализовываться с июня 2018-го до конца 2019 года.

Как сообщалось ранее, Укрпочта стала намного больше зарабатывать на посылках. В 2017 году компания обработала 1 млн кг транзитных отправлений, увеличив их количество в три раза в сравнении с прошлым годом, а общий объем обработанной международной почты достиг 7 млн ​​кг.

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