Укрпочта выступила за приватизацию части своей недвижимости

Национальный оператор почтовой связи компания Укрпошта высказывается за необходимость продажи некоторых почтамтов и других непрофильных активов.

Об этом заявил директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой Укрпошты Дмитрий Сенниченко, передает Интерфакс-Украина.

"Во время корпоратизации уставный капитал Укрпошты был, в том числе, сформирован из объектов недвижимости. Это 1,3 млн кв. м объектов, из которых 25% мы уже не используем. Из них много объектов, типа почтамтов, которые, возможно было бы лучше превратить в отель или офисные здания, нежели содержать там бухгалтерию и операционно-учетные подразделения Укрпошты. Частная компания себе такого не позволила бы", - сказал он.

Кроме того, Сенниченко отметил, что предприятие отнесено к стратегическим объектам. Соответственно ни сама Укрпошта, ни ее отдельные объекты не подлежат приватизации.

"Мы работаем с правительством, с парламентом, чтобы внести правки в заключительные положения (закона О приватизации – ред.), чтобы разрешить продавать непрофильные объекты по прозрачной процедуре, с разрешения советов или управляющих органов, с независимой оценкой, поскольку у нас почти 30% нерабочих объектов, которые рушатся. Это и санатории, и профилактории и прочие объекты", - добавил он.

При этом, глава офиса Национального инвестиционного совета (НИС) Юлия Ковалив сообщила, что наличие существенного объема непрофильных активов свойственно не только Укрпоште, но и другим крупным госпредприятиям.

По ее словам, эти объекты очень интересны, как внутренним, так и внешним инвесторам. Но их продажа может стать параллельным процессом к приватизации госпредприятий при определенном структурировании.

"Этот параллельный блок нельзя упускать. Это также является возможностью реструктуризировать компании, оптимизировать их деятельность и привлечь инвесторов, особенно если говорить о всех непрофильных агрокомпаниях, медучреждениях, а также недвижимости", - сказала Ковалив.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.